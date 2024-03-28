Dolar'da 9 Mayıs senaryoları: Her şey değişecek mi?

Merkez Bankası'nın faiz artışı yabancı sermayeyi cezbetmeye başladı. 8 Mart 2024, Türkiye'ye fiziki sermaye girişleri için önemli bir dönüm noktası. Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yoğun görüşmeler gerçekleşti.







9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD'ye davet etti. Türkiye, batı sermayesi ile barışma adına önemli işler gerçekleştiriyor.





Türkiye'de dolar kuruna ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda şelale düşüşü olmayacağını, ancak yabancı sermaye girişinin başlayacağını söyledi.







Zelyut, 8 Mart 2024'ün Türkiye'ye fiziki sermaye girişleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki yoğun görüşmelere dikkat çeken Zelyut, 9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD'ye davet etmesinin önemli olduğunu söyledi.





Zelyut, Türkiye'nin batı sermayesi ile barışma adına önemli işler gerçekleştirdiğini ve 9 Mayıs'tan sonra dış siyasetin sağlayacağı sermaye girişleri olacağını savundu.