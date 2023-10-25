Samanyolu Haber /Politika / CHP’de kurultay öncesi kritik toplantı /25 Ekim 2023 21:56

CHP’de kurultay öncesi kritik toplantı

CHP Parti Meclisi (PM), kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde toplandı.

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CHP genel merkezindeki toplantıda son siyasi gelişmelerin yanı sıra 38’inci olağan kurultay için hazırlanan önceki kurultaydan bu yana Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarının yer aldığı kurultay raporu görüşüldü.

20’YE ÇIKARILDI

Ayrıca bazı illerde yönetim kurulu üye sayısının artırılması konusu da ele alındı. Giresun ve Bolu’da yönetim kurulu üyesi sayılarının artırılarak, 20’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

PM’de ayrıca, partinin 100’üncü yılı nedeniyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere partiyle ilişiği kesilenlerin affedilmesi isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınması önerildi.

Ancak tartışma konusu olan öneride yetkinin zaten PM’de olduğu belirtildi.
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