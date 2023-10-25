Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu ‘ben de dahil’ diyerek duyurdu: Herkes hesap verecek /25 Ekim 2023 21:12

Netanyahu ‘ben de dahil’ diyerek duyurdu: Herkes hesap verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığı kuşatmada yaşanan istihbarat zaafiyeti için kendisi de dahil olmak üzere herkesin hesap vereceğini belirtti. Netanyahu, “Ama savaştan sonra” diye ekledi.

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Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği 19. günde kameralar karşısına geçen Başbakan Binyamin Netanyahu, açıklamalarda bulundu.

“SAVAŞTAN SONRA”

Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere herkesin 7 Ekim’de yaşanan istihbarat sorunuyla ilgili hesap vermek zorunda olacağını kaydetti ve “Ama savaştan sonra” dedi.

“SİVİLLER GÜNEYE İLERLEMELİ”

Netanyahu konuşmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olduğunu tekrarladı. Başbakan, operasyonun zamanlamasına oybirliği ile karar verildiğini ifade etti ancak detaylı bilgi vermedi.

Netanyahu, “Gazze’deki siviller güneye ilerlemeli” çağrısını da tekrarladı.

Hamas saldırılarında hayatını kaybedenler için günlerce yas ilan edileceğini ifade eden Netanyahu, siyasi endişeler olmadan “zafere ulaşmak için çalıştıklarını” kaydetti.

İSTİHBARAT ZAFİYETİ

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından dünyada İsrail'in operasyona dair istihbarat elde edemediği iddiası sık sık tartışıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız” demişti.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva, “Savaşın başlangıcı bir istihbarat hatasıydı. Yönetimimdeki Askeri İstihbarat Dairesi olarak, Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısı konusunda uyarıda bulunmayı başaramadık” ifadelerini kullandı.
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