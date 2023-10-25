Samanyolu Haber /Ekonomi / Çalışmayan emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'te kabul edildi /25 Ekim 2023 20:48

Çalışmayan emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'te kabul edildi

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin günlük kiralık konut teklifine eklediği ve sadece çalışmayan emeklilere 5 bin lira verilmesini düzenleyen madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. CHP'nin bu madde üzerine verdiği 5 bin lira olan emekli ikramiyesinin 15 bin liraya yükseltilmesine ilişkin önergesi de AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne sonradan eklenen ve çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen 20'nci madde TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP milletvekillerin oyları ile kabul edildi. Düzenlemeye göre emekli Ekim 2023’te bir gün bile çalışmış olsa bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Muhalefet, AK Parti’nin “çalışmayan” emekli ısrarı yerine bütün emeklilere ikramiye verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında önerge vermişti. Muhalefet, “çalışan- çalışmayan” emekli ayrımının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunurken, ikramiye tutarının da 15 bin liraya çıkarılmasını istemişti. Ancak muhalefetin bu önergesi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedilmişti. CHP'nin Genel Kurul'da 20'nci madde için verdiği "5 bin lira olan emekli ikramiyesinin 15 bin liraya yükseltilmesi" önergesi de AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
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