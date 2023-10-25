İsrail'den Erdoğan'a 'Hamas' cevabı: Reddediyoruz

Gazete Duvar'ın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hamas'ın terör örgütü olmadığı' yönündeki yorumlarının reddedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbimizle reddediyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve mutlak gerçeği değiştirmeyecektir."





Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu:"Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından biri gerçekleştiriliyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz."