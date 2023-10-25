Samanyolu Haber /Dünya / Türk büyükelçiliğine sis bombalı saldırı /25 Ekim 2023 20:03

Türk büyükelçiliğine sis bombalı saldırı

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

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Finlandiya’da Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEPKİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, X sosyal medya hesabından, “Bugün Türk Büyükelçiliğinde meydana gelen vandalizmden üzüntü duyuyorum. Diplomatik misyonlara yönelik düşmanca eylemler kesinlikle kabul edilemez. Polis konuyu soruşturuyor, yakında ne olduğuna dair daha fazla bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.
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