Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den 81 ilde fatura eylemi: Elektrik zamlarını geri çekin /09 Şubat 2022 16:00

CHP’den 81 ilde fatura eylemi: Elektrik zamlarını geri çekin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), vatandaşların tepkisini çeken elektrik zamlarına tepki için 81 ilde eylem yaptı. Ana muhalefet partisi, iktidara “zamları geri çekin” çağrısında bulundu.

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CHP, fahiş elektrik zamlarını protesto için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

İstanbul’da partisi adına konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da zam müzesi açacağız. Biz vatandaşımızın bu derdinin sağır olan kulaklar duyuncaya kadar 7/24 çalışacağız” dedi.

Kaftancıoğlu, “Elektrik tarifesinde cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hâlâ yürürlükte, kara kış fonu derhal kurulmalı” çağrısı yapan Kaftancıoğlu, “Vatandaşı karanlıkta bırakıp, soğukta donduran bu zihniyete sandıkta asıl faturayı keseceğiz” dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığınca da Ulus’taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yapıldı. Tüm illerde eş zamanlı okunan açıklamada, elektrik zamlarının geri çekilmesi istendi.

Ankara’daki açıklamada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bugün, Türkiye genelinde 81 ilde tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını geri alması için çağrı yapıyoruz. ‘Artık yeter’ dedik. Yüzde 127’ye varan fahiş elektrik zamlarını derhal geri çekin” ifadesini kullandı.

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İzmir’de basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapıldığını belirterek, “Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir.” dedi.
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