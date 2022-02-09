14 yaşındaki çocuk Erdoğan'a hakaretten yargılanacak

Sözcü gazetesi yazarı ve gazeteci Yılmaz Özdil bugünkü ‘Bu dava tarihe geçecek’ başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını iddia etti.







"Medyamızın haberi yok" ifadelerini kullanan Özdil, "Bana göre, hem hukuk tarihimize, hem demokrasi tarihimize 'utanç' olarak geçicek hadise" dedi.





Özdil, "Asrın liderimize hakaret ettiği iddiasıyla 14 yaşındaki bir çocuğumuz evinden polisle aldırıldı, karakola çektirildi, savcıya götürüldü, adli tıp'a gönderildi, mahkemeye verildi, üç yıla kadar hapsi isteniyor!" ifadesini kullandı.





Özdil yazısında ilginç bir bölüm de paylaştı. Gözaltına alınan çocuk hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan başka bir çocukla karşılaştı. O anları Özdil şu şekilde kaleme aldı:





"Bir kapının önüne getirdiler, buraya otur dediler, sandalyeye oturttular, beklemeye başladı.







Hemen yan sandalyesinde bir başka çocuk vardı.





Öbür çocuk da 14 yaşındaydı.





Bizim oğlan öbürüne “ne yaptın?” diye sordu.





Öbürü “hırsızlık” dedi.





O da sordu, “sen ne yaptın?”





Bizimki “cumhurbaşkanına hakaret etmişim” dedi.







Hırsızlıktan getirilen oğlan güldü… “Oooo sen yanmışsın” dedi, “ben çocuk raporu alıp yarın mahkemeye çıkıcam, senin işin zor!”





Hırsız çocuk haklıydı.





Uzuuun bir bekleyişten sonra bizim oğlanı savcının odasına soktular, savcı, avukat ve zabıt katibi vardı, avukat kendisini tanıttı, devlet tarafından çocuğa avukat olarak verildiğini söyledi.





14 yaşındaki çocuk, hiç tanımadığı bir avukat ve savcıyla başbaşaydı.





Gene kimlik tespiti filan yapıldı, çocuğa hiçbir belge vesaire gösterilmedi, suçuna dair hiçbir şey söylenmedi, “tamam, hastaneye gidebilir” denildi.





Yine polisler tarafından adliyenin yanındaki hastaneye götürüldü.





Adli Tıp'a götürülmüştü!





Uzuuun bir bekleyişten sonra doktorun odasına soktular.





Doktor sadece ismini sordu, sonra da “çıkabilirsin” dedi.





Polisler bizim oğlanı Adli Tıp'tan çıkardı, götürüp karakolda endişeyle bekleyen annesine teslim ettiler “gidebilirsiniz” dediler.





Şak…





Eve tebligat geldi.





Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı.





11 ay 20 günle 3 yıl arasında hapis cezası isteniyordu!





Çocuğa sadece ismini soran adli tıp doktoru “muayene edildi” diye rapor vermişti iyi mi… “Cumhurbaşkanına hakaret fiilinin hukuki anlamını ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğu kanaatine varıldı” diye rapor vermişti!"





Özdil'in verdiği bilgiye göre 14 yaşındaki çocuğun instagram hesabındaki paylaşımında 128 milyar, Kozmik oda ve kayıp MİT ajanlarıyla ilgili sorular vardı ve yazıda Erdoğan'a hakaret anlamına gelebilecek bir ifade de bulunmuyordu.