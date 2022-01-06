Samanyolu Haber /Gündem / CHP elektriğe yapılan fahiş zammı yargıya taşıdı /06 Ocak 2022 14:12

CHP elektriğe yapılan fahiş zammı yargıya taşıdı

Türkiye’de yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste gelen zamlar hayatı idame ettirmeyi zorlaştırıyor. Son olarak elektriğe yapılan fahiş zam oranı çok büyük tepki çekti. CHP, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranını yargıya taşıdı.

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EPDK'nin elektrik zamlarını "kabul edilemez" olarak niteleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.

Akın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum. Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. 'Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır' diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı..

Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, "Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay'a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.
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