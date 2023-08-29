Samanyolu Haber /Gündem / CHP İl Binası'na ateş eden sanığa 9 ay hapis /29 Ağustos 2023 15:54

CHP İl Binası'na ateş eden sanığa 9 ay hapis

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında 6 Nisan'da silahla hava ateş ettikten sonra kaçan ve Sultangazi'de yakalanan Emre D., toplam 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı etrafında 14 Mayıs seçimlerinden 1 ay önce, 6 Nisan 2023 günü saat 04.00 sıralarında havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı paylaşan Emre D., yakalandıktan sonra 17 Nisan 2023'te adliyeye sevk edildi. 51 suç kaydı ve iki aranması olduğu belirlenen Emre D., çıkarıldığı hâkimlikçe, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle şüpheli Emre D. hakkında talepname düzenlendi. Savcı tarafından yasa gereği ceza teklif edilen şüpheli Emre D., avukatı huzurunda söz konusu cezayı kabul etti. Bunun üzerine Emre D., 13 Haziran'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Emre D.'yi "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 6 ay hapis ve 300 lira adli para cezası ile cezalandırdı.

Emre D.'nin, "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Diğer dört  şüpheli hakkında ise, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldığı öğrenildi.
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