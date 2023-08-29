2 kişinin ölümüne sebep olan valinin oğlu bakın ne kadar(cık) ceza almış!

30 Haziran 2022’de meydana gelen olayda dönemin Kababük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in kullandığı 45 B 5576 plakalı otomobil, Safranbolu yönüne giderken kavşaktan yola çıkan Salih Portakal yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.







SADECE 37 GÜN!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kazada Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal yaşamını yitirdi, Ali Emre Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ali Emre Gürel, tutuklandı. Ancak Gürel, avukatının itirazıyla 37 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Gürel hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Salih Portakal'ın geçiş üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 8/6 oranla, Ali Emre Gürel'in ise hızının saatte 127 kilometre olması nedeniyle, hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 8/2 oranla kusurlu olduğu tespit edildi. Dava sürerken Karabük Valisi Fuat Gürel, son Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atandı.





Davanın karar duruşmasında Ali Emre Gürel, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı ve sanığın kusur oranı göz önüne alınarak, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınarak, cezasını 2 yıl 11 aya düşürdü. Mahkeme, Gürel’in hakkında adli kontrol uygulamasının da kaldırılmasına hükmetti.





GÖRÜNTÜLER GÖREV YERİ DEĞİŞTİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Dava sonuçlandıktan ve dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel’in son Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanmasıyla birlikte kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ali Emre Gürel'in kullandığı otomobilin ana yolda ilerlediği sırada, kavşaktan çıkan Salih Portakal idaresindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı.





ÖLEN ÇİFTİN OĞLUNA İCRA!

Kazada ölen Salih-Behiye Portakal'ın oğlu Erdem Portakal'a, babasının kazada 8/6 oranla kusurlu sayılması nedeniyle, Ali Emre Gürel'in otomobilinde meydana gelen 174 bin 258 TL'lik hasar için ödeme emri geldi. Kastamonu İcra Dairesi'nden gelen ödeme emrinde, hayatını kaybeden Salih Portakal'ın yasal mirasçısı olması sebebiyle Erdem Portakal'ın ödeme yapması gerektiği belirtildi. İcra dairesinden gelen yazıda ödemenin yapılmaması halinde 7 gün içinde icra işlemlerine başlanacağı belirtildi.





“YASAL SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ”

Anne ve babasının ölümünün ardından ikinci kez sarsıldıklarını belirten Erdem Portakal, "Biz halen olayın üzüntüsünü ve şokunu yaşarken bir de bu ödeme emriyle karşılaştık. Yerel mahkeme sonuçlandı. Ancak yasal süreç halen devam ediyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'ne yerel mahkemenin kararına itiraz ettik. Yasal süreç devam ederken, karşı tarafın bizden ödeme talep etmesi yasal değil, bunu ahlaki de bulmuyoruz. Biz aile olarak, yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.





Portakal, davanın sonuçlanmasının ardından kazanın görüntülerinin ortaya çıktığını, görüntülerde aracın hızının dosyada belirtilenden daha fazla olduğunu öne sürdü.





VALİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel ve oğlu Ali Emre Gürel'in avukatı Mehmet Emre Ünal, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Avukat Ünal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Trafik kazası sonrası müvekkilim Fuat Gürel’in aracının masraflarının rahmetlilerin çocuklarından icra yoluyla talep edilmesi; Karabük eski Valisi Fuat Gürel'e ait araç kasko sigortalı olduğu için kaza sonucu sigorta şirketi, aracı perte çıkararak, bedelini müvekkilime ödemiştir. Aylar sonra ise sigorta şirketinin kusur nispetinde rahmetlilerin çocuklarından bir miktar bedel talep ettiklerini müvekkilim Fuat Gürel öğrendiğinde rahmetlilerin çocuklarıyla görüşmek istemiş ancak karşılık bulamamıştır. Müvekkilim Fuat Gürel’in kasko şirketi tarafından merhumların ailesine başlatılan icra takibinden haberi, aylar sonra olmuştur. Bu sebeplerle, kamuoyuna, sanki müvekkilim Fuat Gürel tarafından icra takibi başlatılmış veya icra takibi başlatılmasına sebep olmuş görüntüsü vermeye çalışılan iddialar tamamen asılsızdır."





Avukat Ünal, müvekkili Fuat Gürel'in trafik kazası sonrası aileyi taziye ziyareti için gittiği ve kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Müvekkilim Fuat Gürel trafik kazası sonrasında vefat eden merhumlar Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal'ın cenaze namazlarına katılmış ve yakınlarının evlerine taziye ziyaretinde bulunarak üzüntülerini bildirmiştir. Bilindiği üzere trafik kazası herkesin her an başına gelebilecek bir durumdur. Yaşanan elim ve hiç kimse tarafından istenmeyen trafik kazası sonucunda Karabük’ümüzün kıymetli emekli öğretmeni merhum Salih Portakal ve eşi merhum Behiye Portakal’ın vefat etmesi eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel ve ailesini de derinden üzmüştür. Müvekkilim Karabük eski Valisi Fuat Gürel, kazanın olduğu andan itibaren tarafsızlığını korumuş, dava bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.