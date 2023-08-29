Samanyolu Haber /Dünya / Cenaze hazırlıkları sürerken Putin'den Prigojin kararı /29 Ağustos 2023 15:35

Cenaze hazırlıkları sürerken Putin'den Prigojin kararı

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, geçen hafta uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Prigojin'in cenazesine katılmayı planlamadığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Rusya'nın son dönemlerdeki en tartışmalı ismi; başta Ukrayna olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaş ve savunma faaliyeti yürüten Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeni Prigojin'in, Moskova'dan St. Petersburg'a seyahat ettiği özel jet 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştü. 

Kazada, aralarında Wagner'in diğer iki üst düzey yöneticisi ile Prigojin'in korumaları olduğu bildirilen dört kişinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

PATLAMA SESİ
Reuters'a göre, uçağın düşmesine neyin sebep olduğu henüz belli değil, ancak kaza mahalline yakın köylüler, "patlama sesi duyduklarını ve ardından jetin yere çakıldığını gördüklerini" öne sürdü.

Kaza, Prigojin ve paralı askerlerinin, Putin'in üst düzey askeri komutanlarına karşı düzenledikleri bir isyan kapsamında, güneydeki Rostov kentinin kontrolünü ele geçirip Moskova'ya ilerlemelerinden iki ay sonra meydana geldi.

PUTİN: CİDDİ HATALAR YAPTI
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere demecinde, Putin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu: "Başkan'ın katılımı öngörülmüyor" şeklinde yanıtladı.

Peskov, cenaze planları hakkında özel bir bilgiye sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Putin, kazadan bir gün sonra ölenlerin ailelerine taziyelerini iletmiş ve Prigojin'i 1990'ların başındaki karmaşık yıllardan bu yana çok uzun zamandır tanıdığını söylemişti.

Prigojin'i yetenekli bir işadamı olarak tanımlayan Putin, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Zor kadere sahip bir adamdı ve ciddi hatalar yaptı..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cenaze hazırlıkları sürerken Putin'den Prigojin kararı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:38