Londra'daki trafik kameralarını kimler neden kırıyor?

Uygulamada ısrarcı olan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ULEZ sayesinde her yıl kentte 4 bin kişinin ölümüyle bağlantılı bulunan hava kirliliğinin azaltılacağını savunuyor. İşçi Partili Han, alanın genişletilmesi sayesinde "beş milyon Londralının daha temiz hava soluyabileceğini" belirtti.

ULEZ nedir?

ULEZ terimi, son derece düşük emisyon alanı anlamına gelen 'Ultra Low Emission Zone', kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.