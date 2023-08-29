Londra'daki trafik kameralarını kimler neden kırıyor?

Siyasi tartışmalara yol açan uygulama, eski araç sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kendilerini Blade Runners olarak tanımlayan bir grup, öfkesini araç plakalarını okuyan trafik kameralarından çıkardı.
Polis, kent genelinde araç plakalarını okuyan trafik kameralarının kırıldığını, yerinden söküldüğünü ya da çalındığını bildirdi.
Kent genelinde düzenlenen protesto eylemlerinde "özgürlük için korna çal" diyen protestoculara sürücülerin korna çalarak destek verdiği görüldü.
Temiz hava bedeli olarak tanımlanan uygulamaya karşı protesto eylemleri düzenleyen Nick Arlett, AP haber ajansına verdiği demeçte kameralara yönelik saldırıların sürebileceğini belirtti. Sabotajları ne hoş gördüğünü ne de kınadığını ima eden Arlett, "İnsanlar kızgın." diyerek eleştirenlerin ruh halini açıkladı.
Uygulamada ısrarcı olan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ULEZ sayesinde her yıl kentte 4 bin kişinin ölümüyle bağlantılı bulunan hava kirliliğinin azaltılacağını savunuyor. İşçi Partili Han, alanın genişletilmesi sayesinde "beş milyon Londralının daha temiz hava soluyabileceğini" belirtti.
Eleştirenler ise banliyölerde yaşayanları cezalandıran uygulama ile belediyeye gelir sağlanacağını söylüyor. Hayat pahalılığını ve yüksek enflasyonla ekonomik krizin sürdüğü bir dönemde iş ya da gündelik hayatlarını sürdürebilmek için araca ihtiyacı olanların eskiyen araçlarını değiştirmeye gücünün yetmediğine dikkat çekiliyor.
15 yaşındaki dizel arabasıyla her gün işe gitmek ve çocuklarını okula götürmek durumunda olduğunu belirten kent sakini Anna Austen, "Cezayı ödeyecek param yok. Arabamı değiştirecek param yok." diyerek uygulamanın halkı daha da fakirleştireceğini dile getirdi.
Siyasi tartışmaya konu olan ULEZ, temmuz ayında yapılan ara seçimlerde damgasını vurmuş, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin aldığı yenilgilere rağmen, eski başbakan Boris Johnson'ın milletvekili olduğu Londra'nın dış ilçelerinde Uxbridge'i elde tutmasını sağlamıştı.
ULEZ nedir?
ULEZ terimi, son derece düşük emisyon alanı anlamına gelen 'Ultra Low Emission Zone', kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.
Uygulama, 2006 yılından önce üretilen benzinli araba ve kamyonetler ile, 2015'ten önce üretilen dizel araçların ULEZ'e girmeleri halinde günlük 12,50 sterlin (yaklaşık 420 tl) ücret ödemesini gerektiriyor.
Uygulama ilk kez 2019 yılında kent merkezinde uygulamaya girdi. 2021'de ise 9 milyonluk kentin iç semtlerine doğru genişletildi.
ULEZ, bugünden itibaren, Büyük Londra olarak tanımlanan ve kent nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı bütün dış ilçeleri de kapsamaya başladı.