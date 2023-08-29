İnşaatta ölü bulunan kız çocuğu, bakanlık korumasındaymış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, inşaatta ölü bulunan kız çocuğunun bakanlığa bağlı bir kuruluştan izinli olarak ayrıldığını ve izin süresi bitiminde geri dönmediğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme gelen habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan "17 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Haberlere konu olan Y.C.I, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur. 23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.I, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.I. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süre devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.
GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Bursa'da, 17 yaşındaki Y.C.İ'nin cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün 17 yaşındaki Y.C.İ'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla, başsavcılığın talimatıyla 18 yaşından küçük 3 zanlının yakalandığı anımsatıldı.
Gözaltına alınan H.B.G, K.D. ve E.C'nin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca kasten öldürme suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince suça sürüklenen çocuklardan H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edileceği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen H.B.G'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."