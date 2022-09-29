Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Eren Erdem "Hizmet Hareketi'ne yardım" suçlamasından 4,5 yıl sonra beraat etti /29 Eylül 2022 17:58

CHP’li Eren Erdem "Hizmet Hareketi'ne yardım" suçlamasından 4,5 yıl sonra beraat etti

Hizmet Hareketi'ne ‘üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan, ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulan Eren Erdem, yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi cemaate “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan CHP Milletvekili Eren Erdem’e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması hükmetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya 2020 yılında Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozmuştu.

490 gün tutuklu kalan CHP Parti Meclis (PM) Üyesi ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabından, yargılandığı davadan beraat ettiğini duyurdu.

490 GÜN CEZAEVİNDE KALDI
Eren Erdem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “490 Gün tutukluluk. 3 Yıldır süren adli kontrol. AYM’nin hak ihlali kararı, Yargıtay’ın beraat göndermeli esastan bozması. O davada bugün tamamen beraat ettik. Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. Herkes için adalet mücadelemize devam” ifadelerini kullandı.

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