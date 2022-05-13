

CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantı için İl Başkanlığı'na birlikte geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü düzenlenen MYK toplantısı tamamlandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP MYK'nin olağanüstü toplanacağı duyurulmuştu.





FAİK ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin "İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Arsız elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez. Ülkemizde yaşanan tamda budur.





İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Saray'ın kirli, vesayetçi diliyle yazılmıştır. Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm Saray'ın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.





Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6'lı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.





Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların haklarını teslim edecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle genel başkanımız bizim kavgamız zulme karşıdır, bizim kavgamız istibdada karşıdır, bizim kavgamız milletin aşına işine göz koyanlarladır, bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Bugün kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saray'dakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir."





İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Parti çalışmalarına devam etmektedir.





Bursa'da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler."





İMAMOĞLU: DİLERİM BU İŞ SONA ERER





Toplantının başlamasının ardından İl Başkanlığı'na gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.





Kaftancıoğlu kararını eleştiren İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili karar doğrudan İstanbul seçimlerinin kazanılmasıyla ilgili midir?" sorusunu, "Tabii ki. Biz hukukun içerisinde, hukuk sisteminin içerisinde çok dürüst ve hukukun gereğini yapan, yapmak isteyen yargıçların, savcıların olduğunu da biliyoruz. Dilerim bu iş sona erer." diye yanıtladı.