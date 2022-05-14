Samanyolu Haber /Politika / CHP’nin emeği büyük; Kaftancıoğlu kararını veren daire üyeleri bakın kim /14 Mayıs 2022 14:07

CHP’nin emeği büyük; Kaftancıoğlu kararını veren daire üyeleri bakın kim

Tr724'ten İlker Doğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili verdiği kararı ve bu karar giden yolda taşların nasıl CHPnin desteği ile döşendiğini anlattı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili verdiği kararın yankıları sürüyor. Daire, Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadı. İki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu. Kaftancıoğlu’na ayrıca siyasi yasak getirildi.

Kararın altında 5 isim bulunuyor. Başkan Muhsin Şentürk ve üyeler Faruk Şener, Hakan Yüksel, Nazım Durmaz, Kaan Zeybek… Söz konusu isimlerin tamamı iktidara yakınlığıyla bilinen Yargıda Birlik Platformu üyesi ve bu üyelerden 4’ü CHP’nin de desteğiyle 2014’te oluşturulan HSYK tarafından seçildi! Yani Kaftancıoğlu kararına imza atan üyeler, CHP’nin desteğiyle seçilmiş isimler!

Muhsin Şentürk 2011’de Yargıtay’a üye seçilmiş. İnsan hakları hukukçusu Gökhan Güneş’ın paylaşımlarına göre 2015’te Yargıtay’ın, hükümetin istediği şekilde dizaynından sonra 16. CD’ye seçilen tek eski üye. Diğer üyelerin tamamı 2014 ve sonrasında seçiliyor.



YARGININ DİZAYNINDA CHP’NİN DE EMEĞİ ÇOK!

Gökhan Güneş’in paylaşımlarında Yargıtay’ın iktidarın talepleri doğrultusunda nasıl şekillendirildiği ve CHP’nin buna nasıl katkı verdiğine dair çok önemli bilgiler var. 2014’tde oluşturulan HSYK’nın, yargının siyasi iktidarın emrine girmesinde lokomotif rolü üstlendiğini anlatıyor. Güneş, “Zira yeni HSYK, Yargıda Birlik Platformu-Derneği (YBP) üyelerinden ve siyasi iradenin istediği kişilerden oluşuyordu. AKP tarafından kurulan, organize edilen, finansal ve siyasal açıdan desteklenen ve yargıdaki fişlemeleri yapan YBP listesinden HSYK’ya üye seçilenler arasında o dönem muhalif olan MHP’nin kontenjanından kişiler olduğu gibi Platform sözcülüğünü yapan Abbas Özden, Mehmet Yılmaz ve Ömür Topaç gibi CHP ve sol tandanslı kişiler de vardı.” diyor.

YARGIDA KIYIM BAŞLIYOR

Gökhan Güneş, Canan Kaftancıoğlu kararına imza atan 5 üyeden 4’ünün CHP’nin desteğiyle 2014’te oluşturulan HSYK tarafından seçildiğini hatırlatıyor; “Siyasi iradenin istediği şekilde oluşturulan yeni HSYK, ilk iş olarak yargıda kıyıma başladı ve yapılan değişiklikler sonrası Yargıtay’a çok sayıda üye seçti. Her ne kadar, Kaftancıoğlu kararının “yetmez ama evetçilerin” desteklediği 2010 Anayasa referandumunun sonucu olduğunu iddia edenler olsa da, bu karara imza atan 5 üyenin 4’ü; hükümetin, ortağının ve CHP’nin desteğiyle oluşturulan yeni HSYK tarafından seçildi. Yanlış okumadınız. 5 kişinin 4’ü CHP’nin katkılarıyla bu kararı verdi.”



BOZMA KARARINDA ATIF YAPILAN İSİM ‘KHK’LI PROF!

Karardaki ilginç ayrıntılardan biri de iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının bozulması. Daha doğrusu bozulma gerekçesine atıf yapılan kitap! Bozma kararına gerekçe ve atıf yaptığı ‘Terörizm ve İfade Özgürlüğü Paradoksu’ isimli kitap, yazarının KHK ile ihraç edilen ve Türkiye’de akademisyenlik yapması engellenen Prof. Dr. Kemal Şahin’e ait. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bozma kararı, KHK ile ihraç edilen bir akademisyenin kitabına atıf yapılarak alınıyor!


 

MUSTAFA BAŞER VE METİN ÖZÇELİK’İ DE MAHKUM ETMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentük, ‘militan’ olarak tanımlanabilecek isimlerden. CHP’liler Kaftancıoğlu kararı nedeniyle Şentürk’ü yerden yere vuruyor. Halbuki Şentürk, 17/25 yolsuzluk operasyonunu yaptıkları için tutuklanan polisleri tahliye eden hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik’e de 10’ar yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde üye olduğu ve hukuku katlettiği dönemde Şentürk’ü alkışlayanlar, bugün yerden yere vuruyor!


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