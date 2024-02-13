CHP’nin İstanbul adayları açıklandı: 39 ilçeden sadece dördüne kadın aday

31 Mart'te yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) en hareketli günlerden biri dün yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi peş peşe toplandı. MYK’da adaylaştırılması kararlaştırılan isimler, PM’de oylanarak kesinleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında 39 ilçenin adaylarını açıkladı:
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağı
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şile: Özgür Kabadayı
Şişli: Emrah Şahan
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk