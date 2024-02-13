Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin İstanbul adayları açıklandı: 39 ilçeden sadece dördüne kadın aday /13 Şubat 2024 13:56

CHP’nin İstanbul adayları açıklandı: 39 ilçeden sadece dördüne kadın aday

Seçimin kıran kırana süreceği İstanbul'da CHP'nin büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu olurken, 39 ilçenin başkan adayları da netleşti.

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31 Mart'te yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) en hareketli günlerden biri dün yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi peş peşe toplandı. MYK’da adaylaştırılması kararlaştırılan isimler, PM’de oylanarak kesinleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında 39 ilçenin adaylarını açıkladı:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şile: Özgür Kabadayı

Şişli: Emrah Şahan

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk
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