CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ten 'referandum' çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamusal alanda başörtüsü takmanın tekrar yasaklanmaması için bir yasa teklifi önerisi sunması sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu çalışmayı Anayasal zeminde yapmayı önermişti.





Daha sonra ise Erdoğan'ın konuyla ilgili bir referandum çağrısı yaptığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olarak referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olarak referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ DAVETE KATILMAYACAK"





CHP Merkez Yönetim Kurul, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.Öztrak, Erdoğan'ın referandum çağrısı ile ilgili ise "Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" diye konuştu.Öztrak, TOGG'un lansmanına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını söyleyerek, "TOGG, Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi olabilmek için doğru zamanda yola çıkmış hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. İktidar bu yaklaşımı ile en büyük zararı da özel kesim girişimi olan TOGG'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Genel Başkanımızın katılmayacağını; ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG'a başarılı bir lansman diliyorum" dedi.