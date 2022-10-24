İngiltere'nin yeni başbakanı Sterlin'i nasıl etkiledi?

İngiliz sterlini, geçen hafta kapanışında ve bu hafta başlangıcında 1,10-1,15 dolar seviyelerindeki seyrini korudu. Ancak parite 26 Eylül'deki tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1.034 dolardan çok uzağa gelmedi.İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine Rishi Sunak'ın seçildiği bildirildiRishi Sunak, İngiltere'de ilk Hint asıllı başbakanı oldu.Yeni başbakan açıklandıktan sonra dolar karşısında 1,13’e düştü.İngiliz Sterlini TL karşısında 20.96'dan alış, 21.07'den satış yapılıyor.