Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiltere'nin yeni başbakanı Sterlin'i nasıl etkiledi? /24 Ekim 2022 21:37

İngiltere'nin yeni başbakanı Sterlin'i nasıl etkiledi?

Liz Truss'ın istifası sonrasında İngiltere'de yeni başbakan Rishi Sunak olurken, Sterlin'de ise fazla bir değişim gözlenmedi.

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Cumhuriet'te yer alan habre göre İngiliz sterlini, geçen hafta kapanışında ve bu hafta başlangıcında 1,10-1,15 dolar seviyelerindeki seyrini korudu. Ancak parite 26 Eylül'deki tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1.034 dolardan çok uzağa gelmedi.

İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine Rishi Sunak'ın seçildiği bildirildi

Rishi Sunak, İngiltere'de ilk Hint asıllı başbakanı oldu.

Yeni başbakan açıklandıktan sonra dolar karşısında 1,13’e düştü.

İngiliz Sterlini TL karşısında 20.96'dan  alış, 21.07'den satış yapılıyor.
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