Samanyolu Haber /Gündem / Cemevleri için yeni adım: Kabul edildi /24 Ekim 2022 20:29

Cemevleri için yeni adım: Kabul edildi

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen maddeye göre ise belediyeler, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılacak ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak.

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Son dönem Cumhur İttifakı yönetiminin Aleviler konusunda atılacağı sinyalini verdiği adımlar konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen maddeye göre ise belediyeler, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılacak ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Yayın ve yürürlük de dahil 23 maddeden oluşan torba kanun teklifinden, limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan madde çıkarıldı.

BELEDİYELER CEMEVLERİ İÇİN YER AYIRACAK

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen teklifin 8’inci maddesine göre ise belediyeler, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılacak ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak.

Komisyonda konuşan Alevi kurumu temsilcileri, düzenlemeye ilişkin kendilerinin görüşlerinin alınmadığını belirterek, Alevilikle ilgili düzenlemelerin tekliften çıkarılmasını ve kendilerinden görüş alınarak yeni bir düzenleme yapılmasını istediler.
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