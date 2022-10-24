Rus istihbaratının önemli ismi Türkiye üzerinden örnek verdi

Rusya yönetiminin Ukrayna üzerindeki askeri saldırıları sürerken, Rusya Tarih Kurumu Başkanı ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'den dikkat çeken bir açıklama geldiği belirtildi.





ABD'nin 1962'de Türkiye yerleştirdiği füzeler sonrasında patlak veren ve tarihte 'Küba Füze Krizi' olarak yer alan gelişmeleri hatırlatan Narışkin, ABD'yi tehlikeli bir sürecin beklediğini iddia etti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Tarih Kurumu Başkanı ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Tarih Kurumu Başkanı ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜBA FÜZE KRİZİ'Nİ HATIRLATTI





Sergey Narışkin, ABD'li siyasi seçkinlerin Rusya'ya karşı "saldırganlık" eylemlerinin "tehlikeli sonuçlara yol açacağı" konusunda uyardı.Narışkin, "Bugün Amerikalı seçkinler, binlerce Ukrayna vatandaşının ve paralı askerin hayatlarını ateşe atarak, ülkemize karşı istedikleri kadar saldırganlık yapabileceklerine inanmaya devam ediyorlar. Böylesine dar görüşlü bir inanç, son derece tehlikeli sonuçlarla doludur" dedi.Küba Füze Krizi'ni hatırlatan Narışkin, "1962'de ABD'nin Türkiye topraklarına nükleer başlıklı füzeler yerleştirdiğini ve bunun da elbette ülkemizle potansiyel bir çatışma tehdidi meydana getirdiğini hatırlıyorum. Buna karşılık, dost Küba halkını ABD'nin saldırgan planlarından korumak isteyen Sovyetler Birliği de adaya füzelerini yerleştirdi" diye konuştu.Narışkin, "Washington için Sovyet topraklarını askeri üsleriyle çevrelemek başka bir şeydi, fakat Sovyet füzelerini aniden ABD kıyı şeridinin yakınında keşfetmek ise bambaşka bir şey. Kendilerini uzun zamandır bu istisnacılığa inandırmış olan Amerikan siyasi elitlerinin tepkisi acı verici, sinir bozucu ve sert oldu" dedi.