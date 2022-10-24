Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da 27 Ekim ve 10 Kasım tarihleri açıklandı /24 Ekim 2022 20:09

Fransa’da 27 Ekim ve 10 Kasım tarihleri açıklandı

Fransa'da artan hayat pahalılığı ve çalışma şartları konusunda yeni grev kararları için çağrı yapılmaya devam edildiği aktarıldı.

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Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da hayat pahalılığı ve çalışma koşulların iyileştirilmesi için yeni grev kararlarının açıklanılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Evrensel'de yer alan ve Ali Rıza Yıldırım imzası taşıyan habere göre Fransa’da sendikalar yeniden genel grev çağrısı yaptı.

Petrol rafinerisi ve akaryakıt depolarında başlayan grevin ardından ulaşım, eğitim, sağlık gibi birçok sektörde de insanca yaşanacak ücret talebiyle 18 Ekim’de genel grev gerçekleşmişti.

Başta, başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde ve toplamda 200'e yakın yerde çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek yürüyüş düzenlemişti.

CGT (Genel İş Konfederasyonu) sendikası, 27 Ekim ve 10 Kasım için tekrar grev çağrısı yaptı.

Ücretlerin artması ve grev hakkının korunması taleplerini öne süren sendika, hükümetin "zorunlu hizmet" adı altında rafinelerdeki direnişçilerin anayasal grev hakkını kısıtlamasını da kınadı.
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