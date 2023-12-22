CHP yöneticisine silahlı saldırı: Olayda kullanılan araç yakılmış halde bulundu

Saat 18.00 sıralarında ise Arnavutköy'deki İstiklal Mahallesi'nde sayıda silah sesleri duyuldu. Boş arazide 34 KV 6591 plakalı otomobilin yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede 2 adet uzun namlulu silah bulundu.













Olayı görenlerin iddiasına göre, 4 kişi otomobili yaktıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Polis, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde boş arazide yakılarak terk edilen ve içerisinde 2 adet uzun namlulu silahın bulunduğu otomobilin CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın da içinde bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın bulunduğu otomobile, saat 16.00 sıralarında, Sultangazi'nin 75. Yıl Mahallesi'nde ateş açıldı. Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İncelemelerin ardından otomobilin Ali Kılıç'a yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı belirlendi.Ali Kılıç'ın yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kılıç'ın bulunduğu otomobilin geçişinin ardından beyaz bir otomobilin geldiği ve önünü kestiği görülüyor.