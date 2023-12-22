Samanyolu Haber /Politika / AK Parti ve MHP, yerel seçim için 59 ilde mutabakata vardı /22 Aralık 2023 23:04

AK Parti ve MHP, yerel seçim için 59 ilde mutabakata vardı

AK Parti ile MHP, yerel seçimde iş birliği konusunda anlaşma sağladı. 59 kentte ortak aday çıkarılacağı, 22 ilde ise iki partinin kendi adaylarıyla seçime katılacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ile MHP, yerel seçim için mutabakata vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ve MHP heyetleri arasındaki görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. 26 Ekim'den beri 13. toplantılarını yaptıklarını aktaran Yıldız, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti adayının, 2'sinde de MHP adayının destekleneceğini söyledi.

Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" diye konuştu.

Geriye kalan 51 ilin 22'sinde iki parti de kendi adaylarıyla seçime katılacak. Yıldız, "51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AK Parti ve MHP, yerel seçim için 59 ilde mutabakata vardı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:30