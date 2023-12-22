Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ın kuzeyinden acı haber: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralı /22 Aralık 2023 22:26

Irak'ın kuzeyinden acı haber: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristler girilen çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından belirlenen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

* Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
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