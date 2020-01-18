Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de adaylık için eğitim şart getirildi /18 Ocak 2020 10:51

CHP'de adaylık için eğitim şart getirildi

CHP, 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek 37. Olağan Büyük Kurultayı’nda herhangi bir göreve aday olabilmek için eğitim şartı koydu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi toplantısında partinin kurultay takvimi netleştirilirken, parti içi eğitimle ilgili düzenleme de ele alındı.

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PM toplantısında CHP’nin 37. Olağan Büyük Kurultayı’nın 28-29 Mart tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda il kongrelerinin de ağırlıklı olarak şubat ayında yapılacağı, ardından büyük kurultay hazırlıklarının başlayacağı ifade edildi. 

Takvime göre 28 Mart tarihinde Genel Başkanlık seçimi, kurultayın son günü 29 Mart tarihinde ise partinin yönetim organı olan ve 60 kişiden oluşan PM seçimi yapılacak.Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre PM’nin dünkü toplantısında ayrıca parti içi eğitim çalışmalarını düzenleyen yönetmelik de kabul edildi. 

Yönetmelik taslağında Temel Siyasi Eğitim programını tamamlamayanların partiye yeni üye olarak kaydedilmesi öngörülüyordu. PM’de yeni üyelere eğitim şartı benimsenmedi. Buna göre partiye ilk kez üye olanların üyeliğinin kabul edilmesi için herhangi bir eğitim alma zorunluluğu olmayacak.

ADAYLIK İÇİN EĞİTİM ŞARTI

Ancak kabul edilen yönetmeliğe göre; parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma partide yükselmenin temel koşulu olacak. Partide herhangi bir göreve aday olabilmek için üyelerin “Temel Siyasi Eğitimi” alınması zorunlu olacak. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) uygun görmesi halinde bu eğitimi almadan seçilen görevliler seçildikten sonraki üç ay içerisinde bu eğitimi almak zorunda olacak. Kabul edilen yönetmelik kapsamında; PM’ye parti içi eğitim faaliyetleriyle ilgili 6 ayda bir sunum yapılması da benimsendi. Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı da gerçekleştirildi. Kurultayla ilgili organizasyon çalışmaları ele alındı.  
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