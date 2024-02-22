CHP'de baş döndüren trafik: Geldi, gitti, geri döndü!

CHP’nin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aday gösterdiği ve daha sonra yaşanan gelişmelerle adaylıktan çekildiğinin iddia edildiği Fatma Kaplan Hürriyet son kararını verdi.







Hürriyet, istediği bazı isimlerin belediye meclis üyeliği listesine alınmamasına tepki göstererek, adaylıktan çekilmişti.





Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in Hürriyet’i ikna ettiği belirtildi.





Yeniden adaylığa ikna olan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit için ‘yola devam’ demiş oldu.





NE OLMUŞTU?

CHP’nin İzmit Belediye Meclis Üye listesi ortalığı karıştırmış ve CHP’nin İzmit’te yeniden aday gösterdiği Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildiği iddia edilmişti.





Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği de iddialar arasında yer almıştı.





Fatma Hürriyet Kaplan’ın listelerin YSK’ye son teslim gününde adaylıktan çekildiği iddiaları gündem olmuştu.