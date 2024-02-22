Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin merkezli şirketin yabancı hükümetler ve aktivistleri hacklediği ortaya çıktı /22 Şubat 2024 16:23

Çin merkezli şirketin yabancı hükümetler ve aktivistleri hacklediği ortaya çıktı

Çinli bir teknoloji güvenlik firmasının yabancı hükümetleri ihlal edebildiği, sosyal medya hesaplarına sızabildiği ve kişisel bilgisayarları hackleyebildiği ileri sürüldü. Bir sızıntı sonucunda ortaya çıkan belgelerde, Çin hükümetine çeşitli ülkelerin devlet dairelerine ve demokrasi örgütlerine ilişkin bilgiler sunulduğu belirtildi.

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Bu hafta uzmanlar tarafından analiz edilen büyük bir veri sızıntısı, Çin merkezli bir teknoloji güvenlik firmasının yabancı hükümetlere sızmayı, sosyal medya hesaplarını ve kişisel bilgisayarları hacklemeyi başardığını ortaya çıkardı.

Siber güvenlik firmaları SentinelLabs ve Malwarebytes’e göre, Çin hükümetiyle sözleşme yapan özel bir şirket olan I-Soon, bir düzineden fazla hükümetin güvenliğini ihlal etti.
AFP’den aktardığı habere göre, şirket ayrıca Hong Kong’daki üniversiteler ve NATO askeri ittifakındaki demokrasi örgütlerini de hackledi.


SentinelLabs analistleri, sızıntının Çin'in siber casusluk ekosisteminin olgunlaşan doğasını ortaya koyduğunu belirtti.

Malwarebytes ise I-Soon'un Hindistan, Tayland, Vietnam ve Güney Kore'deki devlet dairelerine de sızdığını söyledi.


I-Soon'un merkezi Şangay'da bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, hükümetin olaydan haberdar olmadığını ve her türlü siber saldırıya karşı çıktığını belirtti.

ULUSLARARASI DİPLOMASİYİ KARIŞTIRACAK
Yapılan bir sızıntıda, hackleme hizmeti sunan bir şirketin sohbet kayıtları, sunumlar ve hedef listeleri gibi belgelere erişim sağladığı ortaya çıktı. Bu belgeler, üçüncü taraf yüklenicilerin Çin'in siber saldırılarında rol oynadığını gösterirken, FBI da en büyük hack programının Çin'e ait olduğunu söyledi.
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