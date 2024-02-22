Çin merkezli şirketin yabancı hükümetler ve aktivistleri hacklediği ortaya çıktı

Bu hafta uzmanlar tarafından analiz edilen büyük bir veri sızıntısı, Çin merkezli bir teknoloji güvenlik firmasının yabancı hükümetlere sızmayı, sosyal medya hesaplarını ve kişisel bilgisayarları hacklemeyi başardığını ortaya çıkardı.





Siber güvenlik firmaları SentinelLabs ve Malwarebytes’e göre, Çin hükümetiyle sözleşme yapan özel bir şirket olan I-Soon, bir düzineden fazla hükümetin güvenliğini ihlal etti.

AFP’den aktardığı habere göre, şirket ayrıca Hong Kong’daki üniversiteler ve NATO askeri ittifakındaki demokrasi örgütlerini de hackledi.









