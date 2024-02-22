Samanyolu Haber /Gündem / 6 Şubat depremlerine ilişkin açılan davalarda ilk karar çıktı /22 Şubat 2024 16:06

6 Şubat depremlerine ilişkin açılan davalarda ilk karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine, aynı binada oğlunu da kaybetmesi nedeniyle indirim uygulanarak 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

OĞLUNU DA AYNI BİNADA KAYBETTİĞİ İÇİN İNDİRİM UYGULANDI

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.
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