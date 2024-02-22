Samanyolu Haber /Gündem / Soruşturma tamamlandı: Dilan-Engin Polat çiftine istenen ceza belli oldu /22 Şubat 2024 14:27

Soruşturma tamamlandı: Dilan-Engin Polat çiftine istenen ceza belli oldu

İstanbul Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, 'Vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla yaşadığı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Engin Polat’ın doğumgünü kutlaması nedeniyle çok sayıda misafirin geldiği, misafirlerin araçlarını geçiş güzergâhına park ettikleri anlatıldı. 

Polat ailesine doğumgünü kutlamasına gelen bir misafirin çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle, doktora götürülmek istendiği sırada komşuları Metin S.A.’nın park ettiği araç nedeniyle çıkış yapamadıkları kaydedildi.
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