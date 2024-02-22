Samanyolu Haber /Gündem / İliç’te Anagold madeninin altından geçen fay hattı silinmiş! “Yaparsa AK Parti yapar” /22 Şubat 2024 14:19

İliç’te Anagold madeninin altından geçen fay hattı silinmiş! “Yaparsa AK Parti yapar”

Erzincan İliç’te Anagold firmasının işlettiği altın madeninde yaşanan faciada toprak altında kalan işçilere ulaşılamazken bir skandal daha ortaya çıkardı.

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 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Anagold maden sahasının altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit edildi.

 2013 ve 2023 yılına ait harita görsellerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz paylaştı.

Erzincan İliç'te anagold firmasının işlettiği altın madeninde meydana gelen faicada "yeni toprak kayması riski" nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları durduruldu.

10 milyon metreküp toprak altında kalan 9 işçiler için bekleyiş sürüyor.

İlk günden itibaren bölgede olan ve Anagold Madencilik'le ilgili çeşitli belgeleri açığa çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bu kez fay hattıyla ilgili bir belge paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Yaparsa AK Parti yapar!" diyerek paylaşım yapan Yavuzyılmaz; İliç'teki maden sahasının altından geçen fay hattının, MTA'nın yayınladığı 2013 yılı Resmi Diri Fay Hatları Haritası'nda olmasına rağmen 2023 yılında yayınlanan haritadan silindiğini yazdı.

Haritaların görsellerini de yayınlayan Deniz Yavuzylmaz'ın paylaşımı şöyle:

"MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok! Kaynak: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2013 ve 2023 yıllarına ait Resmi Diri Fay Haritaları."


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