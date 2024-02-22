Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası, sekiz aydır ilk kez faizi artırmadı /22 Şubat 2024 14:17

Merkez Bankası, sekiz aydır ilk kez faizi artırmadı

Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantıda politika faizini piyasa tahminlerine paralel olarak yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı.

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. 

Piyasada da ortalama beklenti, bugün faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

2023 Haziran ayından bu yana cumhurbaşkanı destekli parasal sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3 bin 650 baz puan yükseltmişti.

Geçen ayki toplantıda politika faizini yüzde 45'e çıkaran banka yeterli sıkılığa ulaştığının mesajını vermişti.

'DURUŞ KORUNACAK' VURGUSU
Faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir.
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