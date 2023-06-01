Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de kritik toplantı başladı; Yeni A Takımı belirleniyor /01 Haziran 2023 14:32

CHP'de kritik toplantı başladı; Yeni A Takımı belirleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yer alan isimlerin yarısına yakınında değişiklik yapacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimleri sonrası ilk MYK’yi bugün partisinin genel merkezinde topladı. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısı saat 13.40’ta başladı. Toplantıda, seçim gecesi istifasını veren ancak o gece istifaları kabul edilmeyen MYK üyelerinin yine istifalarını sunması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun da MYK üyelerinde büyük oranda bir değişiklik yapacağı söyleniyor. Ancak bu değişikliklerin cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısı netleşebileceği kaydediliyor.

Parti meclisindeki bazı isimlerin MYK’ye geçebileceği konuşuluyor. Ayrıca yine Parti Meclisi’nde yer alan bazı isimlerin adı grup başkanvekilliği için de konuşuluyor.

Öte yandan CHP’de cumartesi günü Meclis grubu için de seçimler yapılacak. Grup başkanvekillerinin yanı sıra TBMM başkanvekili de seçilecek. Başkanvekilliği için Tekin Bingöl ve Sezgin Tanrıkulu’nun adı geçiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de kritik toplantı başladı; Yeni A Takımı belirleniyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:15