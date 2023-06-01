Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan yeni Kur Korumalı Mevduat kararı /01 Haziran 2023 14:22

Merkez Bankası'ndan yeni Kur Korumalı Mevduat kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizden TL'ye dönen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında prim ödeme uygulamasına ilişkin yeni kararını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması için yeni bir karar aldı.

NTV'nin haberine göre; bankalara gönderilen yazıda, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

121 milyar doları aştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı. Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.

Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana KKM hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM uygulaması Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.
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