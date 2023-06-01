Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın hedefindeki HDP'den Olağanüstü Büyük Kongre kararı /01 Haziran 2023 15:06

Demirtaş'ın hedefindeki HDP'den Olağanüstü Büyük Kongre kararı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın aktif politikayı bırakma kararı ve kendilerine yönelttiği eleştirilerle ilgili olarak açıklama yaptı. Öte yandan Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını açıkladı. Sitemizi

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HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını, öz eleştiri mekanizmasını işleterek hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını söyledi.

Büyük Kongre Kararı
Seçim döneminde erteledikleri büyük kongre sürecinin de yeniden işlediğini ifade eden Günay, "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, sahici ve onarıcı bir eleştiri, öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongreyle tamamlayacağız." diye konuştu.

Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonucunda belirleyeceklerini kaydetti.

"Hukuki durumu değerlendirildi"
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Demirtaş'ın eleştirilerini ve aktif politikayı bırakma kararını değerlendirdi.

Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı teklifine değinen Günay, "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirildi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı" dedi.

Diyalog sıkıntılarının olmadığını dile getiren Günay, şöyle konuştu:

"Bu konu ve bu konu üzerinden yapıla spekülatif söylemlere Demirtaş’ın kendisi gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük.

Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirildi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı.

Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir. Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuda bir diyalog sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli. Kaldı ki ben toplantının başında da ifade ettim biz bir bütün olarak halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz. Ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans sürecimizle birlikte devam edeceğiz."
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