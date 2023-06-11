Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti; 'Değiştirmek' istiyorlar /11 Haziran 2023 07:55

CHP'de parti içi muhalefet harekete geçti; 'Değiştirmek' istiyorlar

CHP’de tüzük değişikliği isteyen parti içi muhalif “Demokrasi ve Adalet Hareketi”, Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda “tüzük kurultayında değiştirilmesi önerilecek maddeler” üzerine çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’de parti içi muhalefet, “değişiklik” konusunda söylemlerini arttırdı.

CHP’nin milletvekili listelerini eleştiren “Demokrasi ve Adalet Hareketi” de parti tüzüğünün değiştirilmesi için çağrı yaptı. “Tüzük değişikliği için kurultay isteminde” bulunan hareket dün Ankara’da ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hareket “tüzük kurultayı için ortak akılla yol haritasını belirlemek” için toplandı. Toplantının gündemini ise “değiştirilmesi gerekli maddelerin belirlenmesi” oluşturdu.

Hareket, milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının ön seçimle belirlenmesini istiyor. 
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