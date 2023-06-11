Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li bankanın Türkiye'de faiz beklentisi yüzde 40 /11 Haziran 2023 07:59

ABD'li bankanın Türkiye'de faiz beklentisi yüzde 40

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, cuma günü ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle ilgili bir değerlendirme yayımladı.

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ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, cuma günü ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesiyle ilgili bir değerlendirme yayımladı.

Kuruma göre bu iki yeni ismin atanması, yeni yönetimde para politikası ve mali politikalarda değişikliğe gidilmesi gerektiği anlayışının yer aldığını gösteriyor.

Goldman Sachs, ekonominin istikrar kazanması için “kura büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması” gerektiğini belirtti.

Henüz nasıl bir para politikası izleneceği bir netlik kazanmasa da “tamamen ortodoks olan bir karar mercinin kurun ayarlanmasını ve faizlerin de olması gereken yere çıkmasını” sağlayacağı belirtildi.

Goldman Sachs ekonomisti Clemens Grafe, ortodoks bir politika yapıcının politika faizini yüzde 40’a çıkararak piyasa faizleri seviyesine yükseltmesi gerektiğini aktardı.

Grafe’a göre kur ve enflasyon beklentileri sabitlendikten sonra yıl sonuna kadar faizi yüzde 25’e indirmek mümkün olabilir.

Kurum, Türkiye’nin bu yıl için büyüme beklentisini daha önceki tahmini olan yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e indirdi.

Politika faizi şu an yüzde 8,5 seviyesinde.

Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı ise 22 Haziran’da açıklanacak. Enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 40 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru ise geçen hafta hızlı bir yükseliş kaydederek 23’ün üzerine çıktı ve rekor kırdı.
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