Gladyatör korkuttu: Film setinde patlama

"Gladyatör 2" filminin Fas'ta yapılan çekimleri esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 oyuncu yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.







The Sun Gazetesi'nin aktardığı habere göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.





Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.





Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, "birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi" ifadelerine yer verdi.





GAZ BORUSU ŞÜPHESİ

Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor" denildi.





Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.