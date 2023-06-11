Samanyolu Haber /Medya / Gladyatör korkuttu: Film setinde patlama /11 Haziran 2023 08:04

Gladyatör korkuttu: Film setinde patlama

Gladyatör 2 filminin çekimleri sırasında bir patlama yaşandı. Sette 6 oyuncu yaralandı. Oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SHABER3.COM

"Gladyatör 2" filminin Fas'ta yapılan çekimleri esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 oyuncu yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

The Sun Gazetesi'nin aktardığı habere göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.

Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, "birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

GAZ BORUSU ŞÜPHESİ
Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor" denildi.

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gladyatör korkuttu: Film setinde patlama Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:23