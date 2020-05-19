CHP'den AYM'ye ikinci başvuru

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan şekil yönünden infaz düzenlemesinin iptal edilmesi başvurusu işlemde. CHP yüksek mahkemeye infaz düzenlemesinin af niteliği taşıdığını ileri sürmüş, bu nedenle oylamalarda beşte üç çoğunluk aranması gerektiğine işaret etmişti.









Bunun yanı sıra CHP Şimdi de ikinci bir başvuru yapacak. O da düzenlemenin esası yönünden olacak. Ancak önümüzdeki günlerde yapılması beklenen başvuruya ilişkin parti içinde farklı görüşlerin olduğu CHP, "düşünce suçları" iddiasıyla terörle mücadele kanunu kapsamına giren bazı suçlardan ceza alanlar için indirim talep ediyor. Ancak "eşitlik ilkesi" temelinde yapılacak bir başvurunun AYM tarafından kabul edilmesi halinde, partinin "kırmızı çizgisi" denilen cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının da kapsayabileceği endişesi dile getirilmişti. Son olarak partide söz konusu başvuruyu yapmakla görevlendirilen İbrahim Kaboğlu, ikinci başvuruda tereddüt olmadığını söylemişti.









Parti sözcüsü Faik Öztrak'dan da MYK sonrasında noktayı koyan açıklama geldi. Öztrak, "Başvuru olacak. Takvimi ve içeriği hakkında grup başkanvekillerimiz gerekli bilgileri verir. Böyle bir başvurudan vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.