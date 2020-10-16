Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den bir parti daha kuruluyor iddiası: Baykal'ın kızı başına geçecek /16 Ekim 2020 10:54

CHP'den bir parti daha kuruluyor iddiası: Baykal'ın kızı başına geçecek

Dünkü köşe yazısında Antalya kökenli bir parti kurulacağını yazan Yalçın Bayer, 'Halk Partisi' adını ve Baykal'ın kızını işaret etti.

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, yeni parti iddiasını köşesine taşıdı.

"Dün iki cümle bahsettiğimiz, adını vermediğimiz‚ ‘Antalya kökenli parti’ hikâyesi bir anda ortalığa düştü. ‘Heyecan’ ötesinde ‘kızgınlık’ da yarattı. İttifakın lokomotifi CHP, nereye gidiyor, ne yapıyor soruları öne çıkmaya başladı" diyen Bayer, iddialara ilişkin şu aktarımı yaptı:

İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı.

CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle.

Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor. Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var.

İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.

En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor.

Muharrem İnce de gelebilir mi?

CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor.

Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den bir parti daha kuruluyor iddiası: Baykal'ın kızı... Sonraki Haber >>

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:11