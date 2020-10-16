CHP'den bir parti daha kuruluyor iddiası: Baykal'ın kızı başına geçecek

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, yeni parti iddiasını köşesine taşıdı.





"Dün iki cümle bahsettiğimiz, adını vermediğimiz‚ ‘Antalya kökenli parti’ hikâyesi bir anda ortalığa düştü. ‘Heyecan’ ötesinde ‘kızgınlık’ da yarattı. İttifakın lokomotifi CHP, nereye gidiyor, ne yapıyor soruları öne çıkmaya başladı" diyen Bayer, iddialara ilişkin şu aktarımı yaptı:





İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı.





CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle.





Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor. Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var.





İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...





Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.





En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor.





Muharrem İnce de gelebilir mi?





CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor.





Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır.