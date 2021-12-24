CHP'den dolar kuruyla ilgili araştırma önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son dönemlerde dövizde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüş süreçlerine ilişkin mecliste komsyon kurulmasını ve yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi ve Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ekonominin zaman zaman günlük yüzde 10-15’lere varan oranlar arasında seyreden döviz kuru dalgalanmalarıyla sarsıldığına dikkat çekilen önergede, “Tek adam rejiminin meydana getirdiği ekonomik krizin temelini oluşturduğu Türk Lirası’nın değerindeki bu dalgalanmaları Cumhurbaşkanı ve etrafındakilerin açıklamaları, Cumhurbaşkanının ve Merkez Bankası’nın çeşitli kararları tetiklemektedir” denildi.Merkez Bankası’nın faiz kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ve Merkez Bankası’nın döviz kurlarına doğrudan müdahalelileri öncesi ve sonrasında döviz kurundaki büyük dalgalanmaların yaşandığını belirten önergede, “Örneğin Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi iktidar çevresinden piyasaya ‘Türk lirası çok değer kaybediyor, Merkez Bankası bu ay faiz indirmeyecek’ söylentileri yayılarak döviz kuru düşürülüyor, faiz indirildiğinde de döviz kurları hızla yukarı doğru tırmanıyor. Bir süre sonra Merkez Bankası piyasalara müdahale ederek döviz kurlarını bir miktar aşağı doğru çektikten sonra müdahaleyi bırakıyor ve kur yeni bir rekora doğru tırmanıyor” ifadelerine yer verdi.