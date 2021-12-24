Apple'dan Türkiye'de indirim kararı: İşte yeni fiyatlar





- iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye,





- iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye,





- iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye





- Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye,





- M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.





- iPad'in yeni fiyatı 5 bin 199 TL olarak belirlendi.





- iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye,





- iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye





- iPad Pro'nun fiyatı 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye,





- AirPods Pro'nun fiyatı 5 bin 99 TL'den 3 bin 799 TL'ye,





- AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye,





- Apple Watch Series 7'nin fiyatı 7 bin 999 TL'den 5 bin 899 TL'ye düşürüldü.





Döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı.Apple, kasımda yaptığı zammın ardından 18 Aralık gecesi ürün fiyatlarına yüzde 40 ila 50 arasında bir zam yapmıştı. Döviz kurundaki düşüşün ardındında Apple yönetimi dün gece indirim kararı aldı.- iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.