Samanyolu Haber /Gündem / Kuyumculukla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi /24 Aralık 2021 22:00

Kuyumculukla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Kuyumculuk yetki belgesi alma süresinin yeni bir kararla 31 Aralık'tan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi. 30 Haziran 2022'ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ilgili maddelerde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek.

SHABER3.COM

Kuyumculukla uğraşacakların yetki belgesi alması için yıl sonunda dolan süre, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılırken ustalık belgesi şartı da kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyumculuk yetki belgesi alma süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30 Haziran 2022'ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ilgili maddelerde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek.

Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2022'ye kadar Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuyumculukla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi Sonraki Haber >>

Tanıklar Aranıyor

Tanıklar Aranıyor

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Katar ve ABD Kıbrıs açıklarında sondaja başladı

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:19