CHP'den YSK'ya 'yurtdışı' itirazı: 'Maç daha bitmedi...'

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz ettiklerini açıkladı.







YSK ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından CHP'li Muharrem Erkek, YSK önünde açıklamalarda bulundu.





Erkek, "En doğru kararın verileceğine inanıyoruz. Çünkü yurtdışı seçmenler de planlarını buna göre yapıyorlar. Onun için bekleyeceğiz" dedi.





"Maç devam ediyor. Maç daha bitmedi" diyen Erkek, "İlk bölümün kazananı da yok. Önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir" diye konuştu.





NE OLMUŞTU?

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma süresinin kısaltılması kararına itiraz edileceğini duyurdu.





Özcan, Twitter paylaşımında “Sayın Genel Başkanımız'a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullandı.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yayınladığı açıklamada gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs arasında yapılacağını açıklamıştı.







Türkiye'nin Washington ve Ottawa büyükelçilikleri ise cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma süresinin 20-21 Mayıs'ta olacağını ve sadece 2 gün süreceğini duyurdu.



