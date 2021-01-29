Samanyolu Haber /Politika / CHP'li 3 vekilin istifası sonrasında Meclis'te yeni sandalye dağılımı /29 Ocak 2021 22:03

CHP'li 3 vekilin istifası sonrasında Meclis'te yeni sandalye dağılımı

Üç milletvekilinin CHP'den istifa etme kararı almasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. İşte Meclis'te oluşan son sandalye dağılımı listesi.

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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düştü.

T24'te yer alan habere göre istifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı ise şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289
Cumhuriyet Halk Partisi: 135
Halkların Demokratik Partisi: 56
Milliyetçi Hareket Partisi: 48
İyi Parti: 37
Demokrat Parti: 2
Türkiye İşçi Partisi: 2
Büyük Birlik Partisi: 1
Demokrasi ve Atılım Partisi: 1
Demokratik Bölgeler Partisi: 1
Saadet Partisi: 1
Yenilik Partisi: 1
Bağımsız Milletvekili: 10
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