Gaziantep FK - Galatasaray maçında 3 gol vardı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Galatasaray'a 3 puanı Henry Onyekuru getirdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun yenilmezlik (17 maç) serisini de Galatasaray sonlandırmış oldu.





Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti.





Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.





Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.





Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.





Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.





Gaziantep FK'de 4 değişiklik





Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.





Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı.





Onyekuru girdi, gollerini attı





Galatasaray'da ikinci yarının başında Emre Akbaba ve Belhanda oyundan çıkarken, yerlerine Henry Onyekuru ile Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Onyekuru, Haziran 2020'den sonra ilk kez Süper Lig'de bir maça çıkmış oldu.





Henry Onyekuru oyuna girdikten 6 dakika sonra, 53. dakikada topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı. Ancak VAR incelemesi sonrası hakemler golü verdi ve Galatasaray, Onyekuru ile deplasmanda 1-0 öne geçti.





79. dakikada bir kez daha sahne alan Onyekuru, takımını deplasmanda 2-0 öne geçirmeyi başardı.





Onyekuru, Gaziantep FK maçından önce son golünü Şubat 2020'de Fenerbahçe'ye atmıştı.





Gaziantep FK, maçın son bölümünde penaltı kazandı. Maxim, 90+8'de durumu 2-1 yaptı.





90 dakika sonunda 2-1 kazanan Galatasaray, 3 puana ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılı takım, puanını 42 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 35 puanla 4. sırada kaldı.





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