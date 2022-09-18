Samanyolu Haber /Politika / CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu /18 Eylül 2022 12:22

CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu

CHP'li Haluk Pekşen'in ölümü siyaset dünyasında derin üzüntü yaratırken, Pekşen'in ölüm sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddialarına tepki gösteren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, gerçek sebebin balık kılçığı olduğunu açıkladı.

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Eski CHP’li vekil Haluk Pekşen’in Bodrum ve Ankara’daki iki ayrı hastanede bir ayı bulan yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Covid-19 aşısı üzerinden tartışma açıldı. Ancak Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen’in, balık kılçığının yemek borusunu yırtmasıyla başlayan süreç nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, tedaviyi yürüten sorumlu hekimden bilgi aldığını söyledi.

Şenol, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sorunun aşıyla ilgili olmadığı kesin anlaşılmış. Sanırım haberi yapan arkadaş kalp zarı iltihabıyla kalp kası iltihabını karıştırmış” dedi.

Sosyal medya hesabından da ayrıntı paylaşan Şenol, “Aşı değil, delici cisim. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı-perikardit olduğuydu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (Balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca... Yemek borusunda yırtılmaya bağlı. Gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı. Bir deli bir kuyuya taş atar hesabı” değerlendirmesini yaptı.
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