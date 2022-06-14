Samanyolu Haber /Politika / CHP'li Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi /14 Haziran 2022 21:49

CHP'li Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Bolu Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.” ifadelerini kullanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği aktarıldı. Özcan daha önce de tüp bebek konusunda yardım isteyen başörtülü bir vatandaş hakkında iğrenç ifadeler kullanmış ve büyük tepki toplamıştı.

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Daha önce de tüp bebek konusunda yardım isteyen başörtülü bir vatandaş hakkında iğrenç ifadeler kullanan ve büyük tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.” ifadelerini kullanması sonrası kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği aktarıldı. Evrensel'de yer alan habere göre CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Gelişmeyi yazılı basın açıklaması ile duyuran CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tanju Özcan'ın yine bir kadınla ilgili sözleri nedeniyle uyarı aldığını bu uyarının üzerine kadın belediye meclis üyesine yönelik girdiği diyalog ve cinsiyetçi yorumları nedeniyle “kesin ihraç” istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na oy birliği ile sevkedildiğini belirtti.

Disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Özcan, "Ben CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Özcan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM."

Özcan, 16 Mayıs’ta meclisteki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.
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