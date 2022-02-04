CHP'li Özel'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Soylu’nun "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı”nda yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Bir an önce İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalama çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.



Soylu’nun 2021 yılında 307 kadın cinayeti yaşandığını açıkladığını belirten Özel, “2021 yılı boyunca devlet yetkililerinden İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddet vakaları ve kadın cinayetlerini engellemediği, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin kadın cinayetleri rakamını etkilemediği yalanını dinledik. Oysa İçişleri Bakanı’nın açıkladığı resmi verilere göre 2020 yılında 266 kadın cinayeti yaşanırken, 2021 yılında yüzde 15 oranında bir artışla 307 kadın cinayeti yaşandı." dedi.